Canada: 34 employés d’une mine bloqués sous terre depuis 24 heures

Le producteur canadien de potasse Nutrien tentait mercredi de ramener à la surface 34 employés d’une mine bloqués à un kilomètre sous terre depuis la veille, suite à la panne d’un monte-charge lors d’une opération de maintenance, a-t-on appris auprès de la société. « Nous avons 34 employés de maintenance qui ont dû interrompre leurs activités et sont sous terre en sécurité depuis hier (mardi) après-midi », a indiqué à l’AFP un porte-parole de Nutrien, ex-Potash Corp, premier producteur mondial de potasse.

L’incident a eu lieu à la mine Cory, située au sud-ouest de Saskatoon –province du Saskatchewan, dans les prairies du centre du Canada– au cours d’une relève de personnel, pendant les opérations de « maintenance estivale » au fond de la mine, située à environ un kilomètre sous terre, a-t-il précisé.

« Le monte-charge de service a arrêté de fonctionner » et il s’agit « seulement de le remettre en état de marche d’une manière sûre », a poursuivi le porte-parole de la compagnie minière.

« Nos équipes font ce qui est nécessaire pour ramener à la surface ces travailleurs le plus rapidement possible », a-t-il conclu.

source: Belga