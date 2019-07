Le bonheur de Thomas De Dorlodot après une course de 1.100 km à travers les Alpes

Thomas De Dorlodot était l’unique Belge engagé sur le Red Bull X Alps, une course de plus de 1.100 km à travers les Alpes, de l’Autriche à Monaco. Il se classe 10e, ce qui fait de lui le dernier des concurrents à avoir bouclé le parcours dans les délais.

La particularité du Red Bull X Alps est que de nombreux concurrents ne parviennent pas à franchir la ligne d’arrivée. Être arrivé à Monaco est donc une satisfaction?

« Oui, je suis super content. C’est la première fois que j’arrive dans les délais. Je m’étais déjà approché très près de la ligne d’arrivée, mais sans y parvenir à temps. C’était très frustrant… Ça faisait 12 ans que je rêvais d’y arriver, et j’y suis enfin! Je suis d’autant plus content que j’ai pris beaucoup de plaisir tout au long du trajet. »

Très peu de temps vous sépare du quatrième. Vous espériez une meilleure place?

« Dès le deuxième jour, j’étais dans le groupe de tête. Je me suis accroché au top-5. Nous étions comme une meute de loups lancée derrière le trio de tête. Nous avons souvent volé ensemble, nous nous croisions ici et là en vallée… Cela a créé de très bons moments. A la toute fin de la course, la météo et une ou deux erreurs ont fait que je me suis retrouvé un peu derrière. A 24h de la fermeture de la ligne d’arrivée, je disposais d’un droit à courir la nuit (les athlètes ont droit à une nuit de course et doivent s’arrêter pendant les autres, pour des raisons de sécurité, ndlr), et il ne me restait que 150 km à parcourir pour atteindre Monaco… Dès lors, je savais que je serais dans les temps, et j’ai décidé de ne pas forcer. J’ai un bébé maintenant, je n’ai pas voulu prendre de risques inutiles. »

La course a été remportée par Christian Maurer, un parapentiste suisse qui semble intouchable…

« Effectivement, il joue dans une division à part. Il est très fort, il connaît bien les Alpes… Cette année, le Français Maxime Pinot l’a bien accroché. Il pourrait contester sa suprématie lors de la prochaine édition. »

Objectif podium

Et vous, monter sur le podium vous semble-t-il possible?

« Ça sera l’objectif pour la prochaine édition. Je me suis très bien préparé physiquement pour cette année, et j’ai vu comme ça faisait la différence. J’ai aussi appris de quelques erreurs, comme le fait de ne pas avoir de batterie de secours. Cela m’a fait perdre du temps une fois, je ne savais pas bien où je pouvais aller ou non. Ça sera un point à revoir pour la prochaine édition, dans deux ans. »



Ces dix jours de course ont été éprouvants?

« Pour ne donner qu’un chiffre: j’ai fait une journée à 9.000 mètres de dénivelé… Je n’ai pas regretté de m’être bien entraîné! Grâce à ma préparation physique, ça a été, et je récupère bien. Mais lors des précédentes éditions, je mettais parfois trois semaines à m’en remettre. »

Si vous deviez garder un souvenir de cette course?

« Un des meilleurs moments a probablement été la nuit que nous avons passée dans un refuge de haute montagne. Nous sommes montés à trois concurrents, dont un guide de haute-montagne. Il nous a guidés sur le glacier à travers les crevasses. Nous avons passé la soirée en haut, et sommes repartis le lendemain matin. L’objectif était de profiter d’une vallée qui est une véritable autoroute pour le vol. Ça n’a pas fonctionné aussi bien que prévu… Mais je retiens que c’était un super moment de convivialité. »