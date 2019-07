Johnny Depp veut faire témoigner James Franco dans son procès contre Amber Heard

Johnny Depp poursuit son ex-épouse Amber Heard devant la justice. Il l’accuse de diffamation, après qu’elle l’ait accusé de l’avoir frappée.

Une vidéo de surveillance installée dans un ascenseur relance le conflit entre Johnny Depp et son ex Amber Heard. Au lendemain du jour où l’actrice avait accusé son ancien compagnon de lui avoir lancé un téléphone au visage, celle-ci a pris un ascenseur avec James Franco. La vidéo dévoilée par The Blast montre les deux célébrités visiblement conscientes de la présence d’une caméra. Amber Heard dissimule son visage, et James Franco se positionne dos à l’objectif. Tous deux semblent discuter.

Adam Waldman, l’avocat de Johnny Depp, a expliqué avoir assigné James Franco à comparaître puisqu’il a «vu le visage d’Amber dans les heures qui ont suivi son altercation avec Johnny Depp». Ce dernier accuse son ex de diffamation, et affirme qu’elle aurait «peint» le bleu qui était sur son visage.

Les avocats de Johnny Depp assurent d’ailleurs que les accusations d’Amber Heard auraient été démenties par deux policiers, plusieurs témoins et des vidéos de surveillance versées au dossier. Près de trois ans après leur divorce, la star réclame aujourd’hui 50 millions $ de dédommagement à la jeune femme.