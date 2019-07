Des vêtements anti-ondes pour bébés de la marque Petit Bateau font polémique

La marque française a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux à cause de sa nouvelle gamme de vêtements pour bébés.

La semaine dernière, la marque Petit Bateau a mis en vente deux nouveaux accessoires pour bébés: un bonnet (25,90€) et une couverture à rayures (99€). Jusque-là rien d’anormal, sauf que Petit Bateau affirme que ces deux objets sont anti-ondes, c’est-à-dire qu’ils protègent les enfants contre les ondes wifi et 4G.

Selon Emitech, le laboratoire en charge de l’évaluation de la protection des deux accessoires, un « fil d’argent » permettrait de bloquer 99,5% des ondes, comme le rapporte La Dépêche du Midi. « Le périmètre d’efficacité de nos produits est mesuré sur les ondes de 800MHz à 5,8 GHz (fréquences incluant wifi et smartphones) », poursuit la marque sur Twitter.

Et par curiosité, sur quelle étude vous basez vous pour imaginer que les bébés doivent être protégés des ondes électromagnétiques ? Parce que j'imagine que vous ne faites pas ça dans l'unique but d'arnaquer des parents qui ne sont pas trop au point sur l'électromagnétisme ? Si ? — DG (@DG_Romain) June 29, 2019

Sceptiques, de nombreux internautes s’en sont pris à la marque française, l’accusant entre autres d’obscurantisme. « Ces dix dernières années avec le développement des téléphones portables, des ordinateurs, et autres appareils électroniques, des études montrent que l’exposition quotidienne aux ondes notamment durant la grossesse et la petite enfance pourrait avoir un impact sur le développement de l’enfant. De plus, de nombreuses études démontrent que les tissus des cerveaux des enfants sont plus absorbants que ceux des adultes du fait de leurs crânes plus fins, ils sont donc plus vulnérables. Nous proposons une solution aux personnes désirant appliquer les principes de précaution (recommandation ANSES) », s’est défendu Petit Bateau.

(2/4) des études montrent que l’exposition quotidienne aux ondes notamment durant la grossesse et la petite enfance pourrait avoir un impact sur le développement de l’enfant. — Petit Bateau (@petitbateau) 27 juin 2019

En 2016, un rapport de l’ANSES (Agence nationale française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) affirmait qu’il était « possible » que les ondes aient un effet sur le développement du bébé. Mais les données récoltées à l’époque ne permettaient pas « de conclure à l’existence ou non d’un effet des radiofréquences chez l’enfant sur le comportement, les fonctions auditives, les effets teratogènes et le développement », nuançait le rapport.

@petitbateau ça va la pseudo science, ça rapporte bien? Le wifi est nocif, ah bon? Et votre couverture est censée protéger, où faire flipper des jeunes parents ? pic.twitter.com/bI0FKNHI9l — Lucie_alba (@lucie_ar) 27 juin 2019

Aujourd’hui, aucune étude n’a prouvé un lien entre les champs électromagnétiques et un danger pour la santé. Un principe de précaution existe cependant, notamment pour les enfants de moins de douze ans, comme le rapporte la Fondation contre le cancer.

heu @petitbateau , on ne vous dérange pas trop de prendre vos clients pour des imbéciles ou de faire peur aux plus crédules??? Quelle est la prochaine étape : une campagne antivaxx ou pro-homéo?? 😡😡😡 pic.twitter.com/8eQeGPsgm4 — cat_cat57 (@cat_cat57) June 27, 2019

En mars dernier, 250 scientifiques originaires de 40 pays différents avaient signé une pétition pour « alerter sur les risques de cancer liés aux ondes Bluetooth et wifi ». Cette pétition, destinée à l’Organisation Mondiale de la Santé, servait de mise en garde contre les gadgets connectés du quotidien.