C’est la fin de la prescription de médicaments sur papier dès le 1er janvier

La prescription électronique de médicaments devient obligatoire pour les patients ambulatoires à compter du 1er janvier 2020, a annoncé l’Association Belge des Syndicats Médicaux (Absym) mercredi.

Les médecins âgés de 64 ans ou plus en sont exemptés. La prescription sur support papier pourra encore être utilisée lors des visites à domicile ou en cas de force majeure. La nouveauté réside dans le changement des données mentionnées sur la prescription papier et dans l’arrêt du service d’impression et de distribution des carnets de prescription par l’Inami.

L’obligation d’utiliser la prescription électronique pour les patients ambulatoires concerne aussi bien pour les médecins généralistes que pour les médecins spécialistes, précise l’Absym.

«Il est important de signaler que cette nouvelle mesure implique que l’Inami cessera l’impression et la livraison de carnets de prescription. Au 1er janvier 2020, il ne sera donc plus possible de commander des prescriptions sous format papier auprès de l’Inami. Jusqu’à cette date, les médecins peuvent commander un maximum de 25 carnets», précise encore le président de l’Absym, Philippe Devos.