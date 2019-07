Ardentes 2019 : une affiche toujours plus urbaine pour la dernière à Coronmeuse

Pour sa dernière édition au parc Astrid de Coronmeuse, le festival les Ardentes s’est définitivement tourné vers la scène urbaine pour composer une affiche très rap, avec des grands noms des US comme de France. Rendez-vous à Liège du 4 au 7 juillet !

La 14ème édition du festival liégeois se tiendra cet été une dernière fois à Coronmeuse, avant de quitter son emplacement historique. En évolution depuis quelques années vers des affiches 100% urbaines, les Ardentes démontrent que c’est une recette qui marche. Le festival enchaîne les records d’affluence, avec plus de 100.000 festivaliers cumulés l’année dernière.

Pour les fans de rap et de hip-hop, les Ardentes sont définitivement « The place to be » cet été, avec des grands noms du rap US comme Young Thug, Rick Ross, Lil Uzi Vert, Pusha-T ou encore le phénomène montant Juice WRLD.

En tête d’affiche, les Black Eyed Peas qui sont de retour après une longue absence, sans Fergie. Plus de 20 ans après la sortie de leur tout premier album, ils retrouvent aujourd’hui leurs influences « old school » du début, tout comme une plume davantage militante. Le groupe donne rendez-vous à son public le 05 juillet à 23h30. Get ready !

Le rap français à l’honneur

Le rap français se taille la part du lion dans cette programmation très urbaine. Avec en tête d’affiche, Booba, qui revient après son passage en 2017, tout comme Lomepal et Sofiane. Nekfeu, Lacrim, et les Bretons de Columbine sont également très attendus.

En exclusivité belge, le festival accueillera aussi le retour de Hocus Pocus, groupe de rap aux influences multiples qui a marqué toute une génération.

Les amateurs de rap français ne manqueront sans doute pas non plus Hugo TSR, Gringe, Ninho, PLK, 47ter ou encore Maes. Quelques exceptions à cette affiche urbaine très – très – masculine : Aya Nakamura, Chilla, ainsi que Tessa B et la jeune révélation du hip-hop britannique, Little Simz.

Côté électro, on notera la présence de Brodinski, Polo & Pan, ainsi que de Petit Biscuit.

Les artistes belges

Du côté de la scène de rap belge, on retrouvera la star Roméo Elvis, Hamza, mais aussi Glauque, Lord Gasmiqu et Kobo, dont le dernier album est sorti tout récemment. Dans un registre pop, on retrouvera la jeune Claire Laffut. D’autres talents belges sont encore à découvrir lors du festival liégeois comme les Anonymes, Tanaë, Saudade, D.A.V District 12, Slim Lessio, …

Les pass 4 jours déjà sold-out

Au vu de cette fameuse affiche, les pass quatre jours sont épuisés depuis le mois d’avril. C’est un double record pour le festival, dont cette nouvelle édition aura aussi connu le plus grand quota de pass de son histoire.

Rassurez-vous, vous pouvez encore venir acclamer les artistes des Ardentes grâce aux pass journaliers. Les quatre étant encore disponibles… pour l’instant. En effet, les pass du jeudi devraient être sold out dans les prochains jours, ont annoncé les organisateurs sur Facebook.



Des Ardentes encore plus vertes

Nouveauté engagée de cette année : les gourdes vides seront les bienvenues sur le site ! Cette initiative s’inscrit dans le mouvement « Festivals Wallonie #Demain », dans lequel les Ardentes sont engagées.

Initié par le Ministre wallon, seize festivals se sont engagés, à travers la signature d’une charte, à proposer à leurs festivaliers des initiatives en faveur du développement durable et de l’environnement.



Ainsi, les Ardentes proposeront aussi 145 « éco-zones », des îlots de tri dispersés partout sur le site, une « green team » pour assurer la propreté 24h/24, des stands de sensibilisation, et même quelques producteurs locaux et bios.

Autre pas en avant à souligner : cette année, et pour la première fois, les mégots récupérés dans les cendriers seront recyclés par l’association WeCircular.

Un nouveau site en 2020

L’organisation a annoncé un déménagement pour la prochaine édition de 2020. Le nouveau site se situera à Rocourt, en face du stade.

Le site historique de Coronmeuse devrait se transformer en un imposant éco-quartier au cœur de la ville de Liège. Un déménagement forcé donc, mais qui représente aussi une opportunité de développement pour le festival. Avec leurs 25.000 visiteurs par jour et un succès croissant, les Ardentes arrivaient à la limite du site. L’année dernière, la police avait même dû intervenir pour limiter le nombre de festivaliers qui se précipitaient en masse pour assister au concert de Niska.

Dès les prochaines éditions, les Ardentes devraient donc pouvoir accueillir plus de festivaliers, allant jusque 60.000 personnes par jour. Ils pourront aussi augmenter le nombre de scènes et développer les aspects techniques des prestations.

Avant cette métamorphose, les organisateurs promettent « une grande fête d’adieu à Coronmeuse et des belles surprises à tous les festivaliers ».

En pratique

Quand ? Du 04 au 07 juillet, ouverture des portes dès 13h tous les jours

Ou ? Pour la dernière fois, au parc Astrid de Liège, à Coronmeuse

Accès : Des navettes gratuites circuleront entre la gare de Liège-Guillemins et le site de Coronmeuse. (Toutes les 30 minutes au départ des Guillemins, jusque 20h ; et toutes les 15 minutes au départ du site jusque 2h30).

La gare des Guillemins est facile d’accès à partir de toutes les grandes villes belges, mais aussi à partir de l’étranger.

Il est aussi possible de se rendre aux Ardentes à pied, à vélo (festival situé à proximité du Ravel) ou en covoiturage.

Si vous comptez tout de même vous y rendre en voiture, trois parking de délestage sont situés à proximité du festival au tarif préférentiel de 5€/24H : parking Guillemins, parking Saint-Georges et parking de la Cité.

Le festival a également, comme chaque année, pris des dispositions pour faciliter les accès PMR (parking, entrée, podiums, stand info, …).

Tickets : Les pass 4 jours sont épuisés, tout comme les pass 4 jours + camping. Il reste cependant des pass journaliers en vente sur le site et dans les points de vente officiels, au prix de 60€.

L’app : toute dernière nouveauté de cette année, l’app officielle des Ardentes est disponible dans les stores. Pour vous guider à travers le festival et les artistes et vous donner toutes les infos pratiques, l’app est là pour vous faciliter la vie pendant votre festival. En sélectionnant vos artistes favoris, elle vous composera même une playlist et un programme sur mesure.

Retrouver toutes les infos pratiques (logement, nourriture et boissons, sécurité) et le programme sur le site web du festival ou dans les stands info une fois sur place.