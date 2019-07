Adil Rami violent? Une vidéo de Pamela Anderson semble le prouver

Pamela Anderson a publié sur son site une vidéo dans laquelle on voit sa main être soignée à l’hôpital. L’actrice américaine affirme que cette blessure a été causée par Adil Rami.

Les révélations de Pamela Anderson sur Adil Rami n’en finissent pas depuis la fin de leur relation. La dernière en date? Une vidéo de Pamela Anderson qui se fait soigner la main droite, visiblement à l’hôpital. Une blessure survenue après que le joueur français lui a « écrasé la main », affirme l’actrice sur son site.

.

« Cela m’a pris six mois pour me rendre chez le médecin. Je lui ai dit que je pensais que c’était de l’arthrose, je ne pouvais pas lui dire qu’Adil m’avait fait du mal. Par contre, j’en ai parlé à sa sœur (…). Elle m’a dit d’être patiente, qu’il était en train de changer », poursuit Pamela Anderson. Elle a également affirmé ne plus pouvoir écrire ou tenir une bouteille d’eau sans ressentir de la douleur.

« Il me faisait du mal de manière à ce qu’on ne puisse pas le voir. Il m’attrapait violemment, m’intimidait et me retenait avec force. Il prenait les clés de ma voiture pour que je ne puisse plus bouger (…). Je n’étais pas ‘autorisée’ à me trouver près d’un autre homme. C’était bien sûr impossible », conclut la mannequin.

De son côté, Adil Rami nie avoir été violent.