Les Etats-Unis envisagent des taxes punitives sur des fromages et whiskies européens

Les Etats-Unis ont annoncé lundi le lancement de consultations en vue d’imposer à l’Union européenne de nouvelles taxes notamment sur des fromages et whiskies européens, en rétorsion à ce qu’ils estiment être des subventions abusives aux constructeurs aériens de la part de l’UE. Cette nouvelle liste inclut environ 90 produits sujets à des taxes punitives. Y figurent de nombreuses variétés de fromage, telles que le bleu et le gouda, ainsi que des whiskies irlandais et certains produits à base de porc.

La totalité de ces produits représente une valeur commerciale de 4 milliards de dollars et vient s’ajouter à une précédente liste publiée le 12 avril, qui totalisait elle une valeur de 21 milliards de dollars, a précisé un communiqué du bureau du Représentant américain au commerce (USTR), Robert Lighthizer.

Cette démarche vise à « faire respecter les droits des Etats-Unis dans le conflit qui l’oppose à l’Union européenne et certains Etats membres devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), au sujet des subventions européennes » dans le secteur aéronautique, a précisé l’USTR.

Ce reproche vise particulièrement Airbus face à l’Américain Boeing, objet d’un conflit vieux de 14 ans. Les Etats-Unis et l’Europe s’accusent mutuellement devant l’OMC de verser des aides illégales à leurs champions aéronautiques respectifs.

La position américaine est soutenue par Boeing, fragilisé par les problèmes de son avion vedette, le 737 MAX, cloué au sol pour une durée indéterminée après deux accidents mortels.

Les potentiels tarifs punitifs qu’imposera finalement Washington sur ce dossier explosif sont toutefois soumis à la décision d’un arbitre, désigné par l’OMC.

Cette nouvelle annonce de l’administration Trump survient deux jours à peine après la trêve entre Washington et Pékin dans leur féroce guerre commerciale, suite à une rencontre entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping en marge du G20 d’Osaka au Japon.

source: Belga