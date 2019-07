La bouteille lancée à la mer par une petite fille en Espagne est retrouvée… en Russie!

C’est la belle histoire du jour! Taylor Powell, une petite fille britannique de 4 ans, avait profité de ses vacances en Espagne pour lancer une bouteille à la mer. La surprise a été totale quand une réponse lui est finalement venue de Moscou, en Russie, où un couple a contacté son papa pour dire qu’ils avaient trouvé la fameuse bouteille.

Ritchie Powell était en vacances avec sa compagne et sa fille lorsque celle-ci a eu l’idée de lancer une bouteille à la mer, après y avoir inséré un mot et une photo d’elle. « Bonjour, je m’appelle Taylor Powell, j’ai quatre ans et je suis en vacances en Espagne avec mon père. Si vous trouvez cette photo, veuillez envoyer un sms à mon papa en indiquant le nom de votre pays et une photo », avait-elle écrit sur un bout de papier.

La surprise a été immense lorsque Ritchie a reçu un sms quelques semaines plus tard d’un couple qui avait trouvé l’objet dans la rivière Moskva, à Moscou. Le trajet à duré moins d’un mois, puisque la bouteille a été lancée à la mer le 19 mai, et a été retrouvée par Sasha et Alex le 7 juin.

« Nous espérons que vos vacances en Espagne étaient géniales. De Russie avec amour », ont répondu les deux promeneurs à la petite fille, avec une photo d’eux tenant la bouteille en main. Pour confirmer l’information, ils ont d’ailleurs envoyé une photo de leur localisation.

Des scientifiques pas surpris

Les experts estiment que la seule façon dont elle aurait pu faire le voyage par mer aurait été de parcourir au moins 8000 kilomètres dans le golfe de Gascogne, autour des îles Shetland et à travers la mer du Nord. Les parents avaient, quant à eux, expliqué qu’elle croiserait sirènes et dauphins.

Adrian New, scientifique du Centre national d’océanographie britannique, a déclaré que c’était tout à fait possible: « Depuis l’Espagne, il existe un courant généralement orienté vers le nord, appelé Slope, qui a pu conduire la bouteille jusqu’en Russie. »