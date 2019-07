CAN 2019 – La Tunisie se qualifie difficilement pour les 8e, l’Angola et la Mauritanie éliminés

Sans remporter la moindre rencontre et grâce à trois matches nuls, la Tunisie a réussi à se qualifier, en qualité de deuxième, pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football mardi à la suite de son partage face à la Mauritanie (0-0) lors de la 3e et dernière journée du groupe E au stade Ismaïlia en Egypte. L’Angola, battu par le Mali qui était déjà qualifié (0-1), termine troisième de son groupe et est éliminé, tout comme la Mauritanie quatrième, car les coéquipiers de l’ancien défenseur de Waasland-Beveren Buatu ne font pas partie des quatre meilleurs troisièmes qui accèdent au tour suivant. En partant du sommet du groupe, le Mali a tout d’abord assuré sa première place en se débarassant de l’Angola (0-1) grâce à une réalisation d’Haidara (37). Les Maliens alignaient notamment l’ancien milieu de terrain du Cercle de Bruges Traore, tout comme l’attaquant Coulibaly (ex-La Gantoise). Djenepo (ex-Standard), Diaby (ex-Mouscron et Club de Bruges) ainsi que Traore (ex-Lierse) ne sont pas montés au jeu. Buatu (ex-Waasland-Beveren) est également resté sur le banc dans le camp d’en face.

La Tunisie, avec Bronn (La Gantoise) et Msakni (ex-Eupen) titulaires ainsi que Badri (ex-Mouscron) sur le banc, a obtenu son troisième match nul depuis le début de la compétition face à la Mauritanie (0-0). Cela permet toutefois aux Tunisiens de rejoindre le tour suivant en se positionnant à la deuxième place du groupe E.

Le Mali termine, de son côté, en tête avec sept unités. La Tunisie (3 points) laisse derrière elle l’Angola (2) et la Mauritanie qui sont éliminés.

Les résultats de ce soir permettent à l’Afrique du Sud de l’attaquant de l’Union Saint-Gilloise Percy Tau de se qualifier pour les huitièmes de finale car ce dernier fait partie des quatre meilleurs troisièmes en phase de poules.

