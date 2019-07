Un magicien touché par une arbalète pendant un tour

Un magicien s’est retrouvé avec un carreau d’arbalète en pleine tête après qu’un tour d’évasion se soit mal passé, selon Metro UK.

Li Lau, alias ‘One Crazy China’, a été accidentellement touché par son assistant Brendon Peel alors qu’il se produisait en Afrique du Sud. Les deux hommes exécutaient en effet un tour de magie au National Arts Festival (NAF), à Makhanda, lorsque les choses se sont très mal passées.

Le public choqué a dû être évacué de la salle tandis que Lau était emmené à l’hôpital. Heureusement, le magicien n’a pas été trop sérieusement blessé, et il a confirmé plus tard qu’il allait bien.

« Ce tour d’évasion est quelque chose que j’ai conçu et créé moi-même, et nous ne nous permettrons jamais de nous faire du mal. Nous nous excusons pour la frayeur que nous avons causé, et nous redoublerons de prudence pour que tout se passe bien », a-t-il expliqué.

D’après le responsable de la NAF, Tony Lankester, le carreau d’arbalète n’avait pas pénétré le crâne de Lau, il était complètement conscient quand il a été soigné.

« Le festival regrette profondément cet incident et est en discussion avec les artistes pour déterminer ce qui ne va pas avec cette illusion. »

Lau, qui a reçu trois points de suture, prévoit de poursuivre son spectacle avec Peel.

There was an accident on stage at Brendon Peel and Li Lau's show 'Carnival Sideshow and Other Magical Things' today. Li Lau was taken to Settlers Hospital, where he received immediate attention. He has been discharged. Thank you to everyone who has shown concern. #NAF2019 pic.twitter.com/nBmPepWpMg

— NationalArtsFestival (@artsfestival) June 30, 2019