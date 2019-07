Wimbledon – Kirsten Flipkens contre Su-Wei Hsieh au 2e tour

C’est la Taiwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 29) que Kirsten Flipkens (WTA 103) affrontera au 2e tour du simple dames de Wimbledon. Su-Wei Hsieh a écarté lundi au 1er tour la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 37), qui avait sorti Flipkens au 2e tour il y a un an, en deux sets 6-2, 6-2. Kirsten Flipkens avait éliminé la Slovène Dalila Jakupovic (WTA 143) 6-1, 6-3 plus tôt dans la journée.

Ce sera le 3e duel pro entre les deux joueuses de 33 ans. Flipkens avait battu Su-Wei Hsieh au 3e tour des qualifications de l’US Open en 2006 et au 1er tour des qualifications du tournoi de Cincinnati en 2017. Su-Wei Hsieh avait dominé la Campinoise en qualifications à Eastbourne en 2017.

Chez les juniors, Su-Wei Hsieh avait battu Kirsten Flipkens à deux reprises: en 2001 à l’Astrid Bowl de Charleroi et en 2002 dans le tournoi junior de Roland-Garros.

Source: Belga