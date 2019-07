Vestiville – Le conseil communal veut récupérer les coûts engendrés par l’annulation du festival

Les autorités communales de Lommel se sont portées partie civile contre les organisateurs du festival Vestiville, annulé en dernière minute le week-end dernier pour des raisons liées à la sécurité. La ville veut pouvoir avoir accès au dossier judiciaire et récupérer les coûts engendrés par l’annulation de l’événement, a indiqué le premier échevin Peter Vanderkrieken (CD&V). « Après l’annulation du festival, nous avons dû fournir de la nourriture, du matériel et des douches aux festivaliers lésés », explique l’édile. « Les fournisseurs d’eau et d’électricité voulaient couper l’alimentation du site, mais nous sommes parvenus à un accord. Les 20.000 euros de caution reçus des organisateurs ne sont toutefois pas suffisants pour couvrir tous les frais engendrés par l’annulation », a précisé l’échevin, qui a également regretté les dégats causés à l’image de la ville.

Le festival Vestiville a été annulé juste avant son ouverture le week-end dernier par le bourgmestre de Lommel pour raisons de sécurité. L’événement était censé accueillir plusieurs artistes hip-hop ou RnB très populaires, dont Cardi B, Future, Migos ou encore Maître Gims.

Les deux organisateurs néerlandais, frère et soeur, ont été placés sous mandat d’arrêt dimanche. Ils sont soupçonnés d’avoir fourni de fausses preuves de paiement aux fournisseurs du festival et sont poursuivis pour faux en écriture, escroquerie et abus de confiance. Leur associé britannique a été rmis en liberté après son passage devant un juge d’instruction de Hasselt.

Source: Belga