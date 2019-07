Steve Darcis se joue de Mischa Zverev et avance au 2e tour à Wimbledon

Steve Darcis s’est qualifié pour le deuxième tour de Wimbledon, troisième tournoi du Grand Chelem de la saison. Lundi, sur le court N.9 du All England Club, Darcis, 35 ans, 221e joueur mondial, a pris la mesure de Mischa Zverev, 31 ans, 213e à l’ATP, 6-2, 6-4, 6-4. La rencontre a duré 1 heure et 49 minutes. Dans le premier set, Darcis a fait le break à 2-2 et a réussi à prendre une deuxième fois le service de son adversaire. Le deuxième set a été plus disputé. A 2-3, le Liégeois a dû sauver trois balles de break. Une fois cela fait, il a breaké et s’est envolé vers le gain de la deuxième manche (6-4).

Dans le troisième set Darcis a parfaitement entamé la rencontre, prenant deux fois le service de son adversaire pour mener 4-0. Il a alors subi le retour de Zverev, revenu à 4-3. ‘Shark’ ne tremblait pas et concluait la rencontre sur sa première balle de match, 6-4.

Le seul duel jusqu’ici entre les deux joueurs avait eu lieu en 2011 au Challenger de Saint-Marin. Darcis l’avait emporté 7-6 (7/3), 6-1. Darcis est présent à Wimbledon pour la septième fois. Son bilan est pour l’instant de trois éliminations au premier tour (2008, 2012 et 2015) et trois éliminations au deuxième tour (2009, 2013, 2017).

Pour réaliser sa meilleure performance personnelle sur le gazon londonien, il devra venir à bout de Roberto Bautista Agut, 31 ans. L’Espagnol, 22e joueur mondial et tête de série N.23, a battu l’Allemand de 29 ans Peter Gojowczyk (ATP 121) 6-3, 6-2, 6-3. Darcis et Bautista Agut se sont affrontés une seule fois, en qualifications à Valence en 2009. L’Espagnol s’était imposé 7-6 (7/2), 7-5.

Plus tôt dans la journée, Ruben Bemelmans (ATP 171) n’avait pu rien faire face au Suisse Stan Wawrinka (ATP 19), vainqueur 6-3, 6-2, 6-2. Le troisième Belge engagé en simple messieurs, David Goffin (ATP 23) affrontera plus tard l’Américain Bradley Klahn (ATP 87).

