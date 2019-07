Météo – Temps sec ce lundi, entre éclaircies et nuages

Lundi, le temps sera sec avec des éclaircies, a indiqué l’Institut royal de météorologie (IRM). Les nuages pourraient cependant se montrer un peu plus nombreux en première partie de journée avec, sur le sud du pays d’abord, quelques averses (orageuses). Les températures ne dépasseront pas 19° en bord de mer et 24° en Campine et en Gaume. Le vent sera modéré d’ouest à nord-ouest. Durant la nuit, la nébulosité sera variable à parfois assez abondante, surtout sur le centre et le nord du pays. Le temps devrait rester sec. Les minima seront de 9° dans les Hautes Fagnes à 16° en bord de mer. Le vent sera faible et s’orientera entre le nord et le nord-est.

Le restant de la semaine s’annonce toujours sec avec par moments du soleil. Les températures resteront proches ou légèrement supérieures aux valeurs de saison.

Source: Belga