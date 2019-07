Lauryn Hill arrive sur scène avec une heure de retard à Couleur Café

Lauryn Hill, dont le concert était très attendu dimanche soir à Couleur Café, n’a pas failli à sa réputation. L’ex-chanteuse des Fugees a fait poireauter le public pendant une heure, alors qu’elle devait clore les festivités sur la scène principale. La star américaine, figure incontournable de la scène hip-hop soul des années 90, s’est fait attendre pendant une heure, laissant DJ Reborn chauffer le public qui l’a huée après 40 minutes de set.

Prévue à 23h00, Lauryn Hill a fini par débarquer sur scène à minuit, accueillie par un concert de sifflets.

La chanteuse n’a ensuite pas réussi à relever la barre, livrant une prestation sans relief devant une foule statique et de plus en plus éparse.

Ce n’est qu’à vingt minutes de la fin qu’elle a enchaîné les tubes, dont l’immanquable « Doo-Woop », suivi notamment de « Fu-Gee-La » et « Ready or Not » des Fugees, tirant le public de sa torpeur. Mais les fans, privés de rappel, seront restés sur leur faim.

Lauryn Hill, dont l’unique album solo « The Miseducation of Lauryn Hill » paru en 1998 reste un chef-d’oeuvre, avait déjà déçu lors de ses dernières apparitions à Forest National et Bercy, où son retard avait été vivement critiqué.

Source: Belga