Djokovic réussit son entrée à Wimbledon

Novak Djokovic, le tenant du titre, a parfaitement débuté sa campagne à Wimbledon en écartant lundi au premier tour l’Allemand Philipp Kohlschreiber (ATP 57) 6-3, 7-5, 6-3. Le N.1 mondial serbe n’avait plus rejoué sur le circuit depuis sa demi-finale perdue à Roland-Garros face à l’Autrichien Dominic Thiem il y a près d’un mois. Et il semble avoir parfaitement digéré cet échec qui l’avait privé d’un quatrième tournoi du Grand Chelem d’affilée. Face à l’Allemand, qui l’avait battu en mars à Indian Wells, +Djoko+ s’en est idéalement sorti malgré des entames de sets un peu compliqués. Très solide au service et en fond de court, il n’a jamais laissé Kohlschreiber installer son jeu.

L’année dernière, il l’avait emporté ici après s’être présenté au-delà du top 20, une victoire qui l’avait totalement relancé. Il avait remporté ensuite l’US Open et l’Open d’Australie. Novak Djokovic n’a plus perdu au premier tour d’un Grand Chelem depuis sa défaite face à Paul Goldstein en 2006 à l’Open d’Australie. S’il l’emporte ici dans deux semaines, il rejoindrait alors le Suédois Bjorn Borg dans le club des quintuples vainqueurs au All England Club. Il affrontera au second tour l’Américain Denis Kudla (ATP 111).

Source: Belga