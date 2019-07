Asile et Migration – La Ville de Bruxelles prolonge la convention d’occupation précaire à la Porte d’Ulysse

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a donné son feu vert, lundi soir, à la prolongation, pour deux mois, de la convention d’occupation précaire d’un bâtiment du complexe de la Porte d’Ulysse, à Haren, pour l’accueil de migrants et de sans-papiers. Cette convention lie depuis plusieurs mois la Ville de Bruxelles et l’opérateur régional CityDev. La convention d’occupation précaire entre la Ville et les associations « Plateforme citoyenne pour les réfugiés » et « Médecins du monde », actives sur place a également été prolongée jusqu’au 31 août prochain.

Le gouvernement bruxellois avait quant à lui donné son feu vert de principe, avant les élections, à la prolongation pour deux mois, du subside d’aide aux frais de fonctionnement des associations humanitaires.

Dans l’attente du versement du subside régional lié à la mise en place du nouveau gouvernement régional, la Ville de Bruxelles s’est portée garante auprès des banques pour l’octroi de crédits, à titre transitoire, aux asbl, dans ce contexte.

Source: Belga