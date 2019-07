VIDEO. Une triste vidéo montre les résultats de l’exploitation d’un cheval

Une vidéo choquante montre un cheval qui s’est évanoui sous l’effet de la chaleur alors qu’il tirait une calèche de touristes.

Ames sensibles, s’abstenir: cette vidéo tournée à Charleston, eaux Etats-Unis, montre un cheval en souffrance sous l’effet de la chaleur et du travail qui lui est infligé. Deux personnes se sont précipitées pour aider l’animal en le détachant de la voiture et en l’aidant à s’hydrater. Les températures dépassaient les 30°C, ce qui est un niveau de chaleur déjà très élevé pour accomplir un travail physique.

Au fur et à mesure que le cheval reçoit de l’aide pour s’éloigner de la voiture, les passagers qui s’y trouvaient s’éloignent. On peut entendre quelqu’un leur crier: « Prenez une voiture, prenez une putain de voiture. » Un autre y va à oups de « Fuck you all ».

Les dernières images de la vidéo montrent le cheval toujours inertes. La plupart des commentaires en ligne estiment que le cheval n’aurait pas dû promener des touristes par cette température, rapporte Ladbible.

Ce bad buzz n’a pas plus à l’exploitant, Charleston Carriage Works, qui a engagé une action en justice contre la Charleston Animal Society et le Charleston Carriage Horse Advocates. Il les accuse de diffamation, au titre qu’ils auraient utilisé les réseaux sociaux « pour créer un environnement hostile, conçu pour intimider les dirigeants et les employés de la société, ruiner ses activités et encourager les autres à prendre des mesures physiques contre les dirigeants et les employés.

En Belgique, l’utilisation de poney sur des manèges forains est interdite sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu’en Wallonie. En Flandre, une réglementation stricte régule leur utilisation.