Grace Jones quitte le tournage du nouveau James Bond à peine arrivée sur le plateau

Décidément, la production du dernier James Bond enchaîne les revers. Après le départ du réalisateur, des blessures, un tournage suspendu, … Le casting perd maintenant une de ses actrices phares, dont la scène était très attendue par les producteurs.

Un nouvel épisode vient marquer la production chaotique du dernier opus des aventures du célèbre Espion de Sa Majesté. Très attendue, l’actrice de 71 ans Grace Jones a laissé tomber le film, quelques minutes seulement après être arrivée sur le tournage.

Après son rôle inoubliable de May Day, la méchante dans « Dangereusement vôtre » (A view to kill) en 1985, la mannequin et chanteuse devait revenir pour le dernier volet des aventures de l’agent 007.



Son apparition, divulguée au mois d’avril dernier, devait inclure une scène face à Daniel Craig. Une source proche du tournage a confié au Sun que la venue de Grace Jones était particulièrement attendue par les producteurs car elle aurait dû beaucoup plaire au public. La production avait donc « déroulé le tapis rouge pour son accueil », prévu dans une luxueuse villa.

Cependant, son passage n’aura été que de courte durée. En effet, après avoir pris connaissance des quelques lignes qui lui avaient été attribuées, l’actrice a tout simplement quitté le plateau. « Elle est partie en moins de temps qu’il n’en faut pour préparer un Martini! »

La star excentrique s’attendait à un rôle plus important. Elle aurait été froissée par la durée de son caméo, jugée trop courte.

C’est donc un nouveau revers pour les équipes du film, mais loin d’être le premier dans un tournage qui semble plus que chaotique. En effet, la production a décidément eu son lot de déconvenues.

Après une explosion qui a fait un blessé et endommagé les décors, des blessures de Daniel Craig entraînant l’arrêt du tournage, le départ du réalisateur Danny Boyle, un agenda incompatible entre les acteurs phares Daniel Craig et Rami Malek… Plus récemment, un retard du réalisateur Cary Fukunaga aurait provoqué une « mutinerie » sur le plateau, selon le Sun. Indispensable au tournage, il aurait fait attendre ses équipes pendant trois heures alors qu’il jouait à la Play Station4.

Malgré les incidents qui s’enchaînent, le tournage se poursuit. La sortie du nouveau James Bond est toujours bel et bien fixée au 03 avril de l’année prochaine. La production a d’ailleurs dévoilé les premières images du film, pour donner aux fans un avant-goût de ce nouvel opus.

On set with #Bond25: Jamaica.

Check out director Cary Fukunaga, Daniel Craig (James Bond #007), @jfreewright (Felix Leiter) and @LashanaLynch (Nomi) in this behind the scenes look at our recent Caribbean filming. Watch the full video at https://t.co/1JH3zpzGuv pic.twitter.com/cIo5iMzVoN

— James Bond (@007) June 25, 2019