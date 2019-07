Renqu’art : un rendez-vous entre art et migration

« Le Futur est à nous » est coordonné par la Fondation Roi Baudouin qui accompagne de jeunes créatifs dans le développement de leur projet pour Bruxelles. Chaque semaine, Metro vous présente l’un des participants.

À partir de son expérience migratoire personnelle, Adrien Ndema a développé un projet artistique qui veut provoquer un dialogue entre les cultures et contribuer à une ouverture à la différence.

Adrien Ndema, comment vous décririez-vous?

«Je suis un Bruxellois enthousiaste et curieux. J’endosse deux casquettes, celle d’artiste et celle de travailleur social.»

Votre projet dépasse le seul cadre artistique, pouvez-vous nous expliquer cela?

«RENQU’ART est un projet de création d’ateliers créatifs. Il consiste à ressembler un public migrant et un public non migrant. L’idée est que ces deux groupes co-réalisent (durant 3 mois) des œuvres inspirées des thématiques migratoires. Le but est qu’à travers l’art, un dialogue multiculturel s’instaure de manière à ce que chacun découvre l’histoire de l’autre. Cela participera à casser les préjugés faits des migrants et renforcera l’ouverture à la différence. Une exposition est réalisée à la fin des ateliers et servira d’outil de sensibilisation à large spectre. Mes partenaires dans ce projet sont l’ULB: migration au-delà des préjugés et le Conseil Jeunesse Développement (CJD).»

En quoi ce projet peut-il impacter les Bruxellois?

«Ce projet peut avoir un impact sur le comportement des citoyens de Bruxelles, de notre pays et participer à leur ouverture aux migrants.»

Avez-vous besoin d’aide pour réaliser ce projet?

«Nous avons besoin de matériel: acryliques, toiles et des pinceaux. Nous cherchons aussi un espace créatif et un lieu permanent d’exposition.»

Intéressé(e)? Envoyez-moi un mail à [email protected]