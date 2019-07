DeepNude, l’appli qui « déshabillait » les femmes, retirée

L’intelligence artificielle sert à tout, et pas toujours à faire des choses intelligentes. Une appli proposait de déshabiller virtuellement les femmes. Face aux protestations des internautes, DeepNude a été retirée.

«DeepNude» a été créée il y a quelques mois à des fins de «divertissement». Le principe était simple : l’utilisateur prenait une femme en photo, et l’appli créait une nouvelle image, présentant cette femme nue. Des algorithmes utilisaient des photos de femmes dénudées pour créer l’image.

La sortie de l’appli a suscité un tollé, alors que des femmes se sont retrouvées « nues » sur les réseaux sociaux. «Nous n’aurions jamais imaginé que cela deviendrait viral et que nous ne serions pas en mesure de contrôler le trafic», ont reconnu les créateurs, qui se disent situés en Estonie. «Malgré les garde-fous, si 500.000 personnes l’utilisent, le risque d’abus est trop élevé. On ne veut pas gagner de l’argent comme ça», assurent-ils.

Selon Motherboard qui a testé l’appli, les résultats étaient très convaincants. Entre de mauvaises mains, cette technique risquait donc de servir à des fins de chantage.

L’organisation Cyber Civil Rights Initiative, qui lutte contre la pornographie, qualifie l’idée «d’invention affreusement destructrice». Elle a lancé aux concepteurs espérer qu’ils subiront «bientôt les conséquences de leurs actes», a-t-elle tweeté. Elle a également qualifié l’app de système pour satisfaire «les fantasmes prédateurs et grotesques d’hommes lamentables».

L’application a finalement été retirée.

It's good that it's been shut down, but this reasoning makes no sense. The app's INTENDED USE was to indulge the predatory and grotesque sexual fantasies of pathetic men. @CCRInitiative @daniellecitron @cagoldberglaw https://t.co/pX4j87qEQ2

— Mary Anne Franks (@ma_franks) June 28, 2019