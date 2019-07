Un Couleur Café réussi, malgré le couac Lauryn Hill

Nouvelle édition réussie pour Couleur Café dans le parc d’Osseghem, au pied de l’Atomium. Les organisateurs dressent un premier bilan «plus que positif».

Il a fait chaud, et parfois même très chaud ce week-end devant les six scènes du festival couleur café. Malgré la canicule, plus de 23.000 personnes ont foulé le parc d’Osseghem pour chaque journée du festival. «Cette édition 2019 a été parfaite», se félicite Dennis Corbesier.

Voir cette publication sur Instagram WE ARE COMPLETELY SOLD OUT! 70 000 TIMES THANK YOU 😍❤️ Une publication partagée par Couleur Café Festival (@couleurcafefestival) le 30 Juin 2019 à 11 :41 PDT

Vendredi, les Amazones d’Afrique avaient lancé les festivités d’une première journée déjà sold-out. Le clou de la soirée était évidemment le concert de Sean Paul. Le Jamaïcain a égrené ses tubes, dont «Temperature». Les plus en forme ont pu continuer la fête jusqu’à 1h30 du matin sur la Dub Forest et la Black stage, dédiée aux musiques électroniques.

Samedi, le festival a reçu un de ses habitués, le malien Salif Keïta. Il participait pour une sixième fois à Couleur Café, fêtant par la même occasion 50 ans de carrière. Sur la grande scène il a été accueilli par une foule conquise. Mais l’un des grands concerts de la soirée était à suivre sur la Blue stage, la « deuxième » scène du festival. Les Sud-Africains de BCUC ont offert un show particulièrement intense, avec leur afro-funk-rock si particulier. Le groupe confirme qu’il est taillé sur mesure pour la scène. Il a laissé son public épuisé et heureux, après une grosse heure de danse à la limite de la trans. Alors que les connaisseurs étaient ravis, ceux qui les ont découverts parlaient d’un vrai «coup de cœur».

L’une des artistes les plus attendues de Couleur café était sans conteste Lauryn Hill. L’ex-chanteuse des Fugees n’a pas failli à sa réputation : comme à Forest National en novembre dernier, elle a fait attendre le public pendant une heure, laissant le soin à son DJ de chauffer la foule. Au bout d’une trentaine de minutes de chauffe, la foule a commencé à faire comprendre à quel point elle était prête. Prévue à 23h, la chanteuse a débarqué sur scène sous les sifflets aux alentours de minuit. Ceux qui comptaient sur sa prestation pour faire passer leur mauvaise humeur en ont pris pour leur grade, et la prestation, loin d’être fameuse, s’est clôturée devant une foule bien tranquille au regard des autres concerts qui ont marqué le week-end. Cette troisième journée aura en revanche était marquée par les concerts réussis de l’espagnole Amparanoïa et du reggaeman ivoirien Tiken Jah Fakoly.