Les Etats-Unis et la Corée du Nord reprendront leurs discussions sur le nucléaire

Donald Trump a de nouveau écrit une page d’histoire dimanche avec la Corée du Nord en devenant le premier président des Etats-Unis à fouler le sol de ce pays, lors d’une rencontre avec Kim Jong Une rencontre qui a permis de réamorcer les discussions sur le programme nucléaire de Pyongyang. Un peu plus d’un an après leur premier sommet de Singapour, les deux hommes se sont retrouvés, pour la troisième fois, dans un cadre emblématique: la Zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux Corées depuis la fin de la guerre (1950-53), qui a vu s’affronter également la Chine et les Etats-Unis. Accompagné de l’homme fort de Pyongyang , le milliardaire américain a franchi la ligne en béton qui matérialise la frontière et marché brièvement en territoire nord-coréen avant de faire demi-tour.

« C’est un grand jour pour le monde », s’est félicité Donald Trump, se disant « fier d’avoir franchi cette ligne ». De son côté, Kim Jong Un a espéré « surmonter les obstacles » grâce à ses liens « merveilleux » avec M. Trump.

Après un entretien d’environ 45 minutes côté Sud, M. Trump a ensuite raccompagné Kim Jong Un vers son pays, cette fois en compagnie du président sud-coréen Moon Jae-in. Prenant la parole devant les journalistes, Donald Trump a annoncé qu’il avait invité M. Kim à se rendre aux Etats-Unis, mais sans préciser de date. « Cela se fera un jour ou l’autre », a-t-il simplement remarqué.

A plus court terme, le milliardaire a annoncé que des négociateurs des deux pays reprendraient leurs discussions « d’ici deux à trois semaines » à propos du programme nucléaire de Pyongyang.

La question de la dénucléarisation de la Corée du Nord continue à bloquer le processus de détente. L’administration Trump exige que Pyongyang renonce définitivement à son programme nucléaire avant d’envisager une levée des sanctions internationales, ce que le Nord refuse. La rencontre de Panmunjom ne suffira probablement pas à régler le délicat dossier nucléaire nord-coréen, remarquent les analystes. Mais le symbole est important pour deux pays qui se menaçaient mutuellement d’annihilation il y a encore un an et demi.

