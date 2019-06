La spontanéité de Jesse Vandenbulcke a surpris toutes les favorites à Gand

La Gantoise Jesse Vandenbulcke est devenue dimanche championne de Belgique 2019 des dames élites à Gand. Membre de l’échappée matinale, Vandenbulcke a sorti avec audace son atout gagnant aux 500 mètres.

La spontanéité de Jesse Vanenbulcke a été un de ses atouts majeurs, dimanche à Gand, dans sa course au titre national des dames élites. D’abord, la Gantoise s’est donnée très vite dans l’échappée matinale, qui allait être la bonne. Ensuite, parce qu’elle a enchaîné dans l’attaque de quatre coureuses à une heure de l’arrivée. Enfin, parce qu’elle a osé se lancer dans une attaque audacieuse aux 500 mètres, face à ses trois adversaires de l’échappée finale, pour aller décrocher son premier maillot tricolore.

« Je me sentais trrès bien et en confiance dans ce championnat, après deux places de 3e au sprint dans de récentes kermesse, ce qui voulait dire quelque chose », a expliqué Jesse Vandenbulcke. « J’ai fait la course, toute la journée, j’ai tout donné dans ces 500 derniers mètres, après avoir joué mon va-tout alors que j’étais dans la roue de Van de Velde. J’ai été dans la première offensive et j’ai pu aller au bout, sur mes terres à Gand. Nous avons surpris toutes les grandes favorites du jour. »

