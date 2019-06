Ironman de Francfort – L’Allemand Jan Frodeno prolonge son titre de champion d’Europe d’Ironman à Francfort

L’Allemand Jan Frodeno a prolongé sa victoire de l’an dezrnier à l’Ironman de Francfort, le championnat d’Europe de triathlon complet, dimanche en Allemagne. Vainqueur de l’épreuve également en 2015 et double champion du monde d’Ironman en 2015 et 2016, Frodeno a bouclé la distance (3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,195 km de course à pied) en 7h56:02. La course féminine est revenue à l’Américaine Skye Moench, en 9h15:31, tandis que le titre européen est allé à sa dauphine, la Suissesse Imogen Simmonds (9h26:01) Frodeno, qui a mené la course en tête de bout en bout, a devancé deux de ses compatriotes, de 3:59 Sebastian Kienle (8h00:01) et de plus de 21 minutes Franz Loeschke (8h17:24). Aucun professionnel belge ne participait cette année à l’épreuve tant chez les hommes que chez les dames.

Chez les dames, Moench s’est emparé de la tête de la course à la fin du vélo. Au final elle a précédé Simmonds de 10:30, la Canadienne Jen Annet montant sur la 3e marche du podium en 9h36:25.

Source: Belga