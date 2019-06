Euro de basket (d) – Philip Mestdagh, le coach des Belgian Cats: « Des détails ont décidé du match »

Philip Mestdagh était déçu du résultat et regrettait les erreurs de son équipe qui « ont coûté le match » contre la Serbie dimanche à Zrenjanin lors de la 3e et dernière journée de la phase de poule de l’Euro de basket féminin, mais le sélectionneur national avouait aussi que ce sont « des détails » qui ont décidé du match après une belle réaction belge suite au match perdu contre la Biélorussie vendredi. « Ce sont des détails qui ont décidé du match, comme toujours dans ce genre de rencontres. Surtout en fin de match », analysait à chaud Philip Mestdagh. « C’est vrai que je suis fier de mes joueuses et de notre prestation, mais pour l’instant, je n’ai pas besoin de ça, je veux gagner et faire en sorte que les détails tournent en notre faveur. Car maintenant, nous n’avons rien. Nous ne sommes pas en tête du groupe, donc pas encore en quarts de finale, et il faut se remettre à l’ouvrage mardi contre la Slovénie. Il faut éviter aussi de commettre tout le temps les mêmes erreurs. On commence à prendre de l’expérience et pour confirmer notre progression, il faut éviter vraiment de répéter les mêmes erreurs. On a mené 32 minutes je pense, nous étions dominants, mais à la fin les détails n’ont pas été en notre faveur. Ce fut un beau match à voir certainement. On a bien joué et il y a eu une réaction après le match contre la Biélorussie. Je l’avais demandée, elle était là. Mais aujourd’hui, ce ne sont pas seulement les erreurs à la fin qui nous coûtent le match, ce sont plusieurs erreurs avant aussi et ça c’est dommage ».

Source: Belga