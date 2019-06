Euro de basket (d) – Battues 66-70 par la Serbie, les Belgian Cats devront passer par un barrage

Les Belgian Cats se sont inclinées de justesse 66-70 face à la Serbie dans leur 3e et dernier match du groupe D de l’Euro de basket féminin, dimanche à Zrenjanin en Serbie. Les Belges terminent 2e du groupe D. Elles devront maintenant jouer un barrage mardi face à la Slovénie pour se qualifier pour les quarts de finale, tandis que la Serbie, 1e du groupe, va directement en quarts. En cas de victoire face à la Slovénie, les Belgian Cats affronteront la France en quarts de finale.

La Russie, qui s’est imposée face à la Biélorussie 76-62 plus tôt dans journée, termine 3e du groupe D, et devra aussi jouer un barrage, contre l’Italie. La Biélorussie est éliminée.

Les six premiers de l’Euro se qualifient pour les tournois de qualification olympique en vue de Tokyo 2020.

