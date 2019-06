Apprendre à jouer d’un instrument de musique améliore les notes à l’école

Une étude canadienne a montré que les lycéens qui avaient pris des cours de musique plusieurs années durant enregistraient de meilleures notes dans les disciplines « académiques » comme les mathématiques, les sciences ou les langues que les étudiants non musiciens.

Des chercheurs de l’University of British Columbia ont suivi 112.916 dossiers scolaires d’étudiants de Colombie Britannique (Canada) qui étaient entrés à l’école élémentaire entre 2000 et 2003, et qui avaient terminé le lycée en plus d’avoir passé des examens spécifiques en maths, sciences ou en anglais en seconde ou en terminale.

Environ 13% des étudiants étudiés avaient suivi au moins un cours de musique, (ensemble, piano, orchestre, groupe de jazz, chorale, jazz vocal) en seconde, première ou en terminale. On notera cependant que les chercheurs n’ont pas inclus la musique en général à leur étude car elle ne requiert pas la pratique d’un instrument.

Fortes associations entre la musique et les résultats aux examens

Leurs résultats, parus dans la revue de l’American Psychological Association Journal of Educational Psychology, ont montré que les étudiants qui avaient pris part à des cours de musique et qui avaient de bonnes notes en musique avaient aussi de meilleurs résultats dans des matières comme les mathématiques, les sciences et l’anglais (langue maternelle en Colombie Britannique).

Les chercheurs ont non seulement trouvé de fortes associations entre la musique et les résultats aux examens, mais ils ont aussi trouvé que les résultats étaient cohérents dans les trois matières même après avoir pris en compte les facteurs démographiques comme le genre, le groupe ethnique et les origines socio-économiques.

Les chercheurs ont par ailleurs noté que les associations étaient plus fortes chez les enfants qui avaient suivi des cours d’instrument plutôt que des cours de technique vocale ou de chorale.

L’apprentissage de la musique est très exigeant

« En moyenne, les enfants qui avaient appris à jouer d’un instrument de musique pendant de nombreuses années, et qui en jouaient dans un groupe ou un orchestre de l’école, enregistraient l’équivalent d’une année académique d’avance par rapport à leurs pairs en anglais, mathématiques et en sciences, comme l’ont mesuré leurs notes d’examen », a noté l’auteur de l’étude Peter Gouzouasis.

« On pense souvent que les étudiants qui passent du temps en cours de musique, plutôt qu’à développer leurs connaissances en math, en sciences ou en cours d’anglais, auront de moins bons résultats dans ces matières. Nos recherches montrent qu’en fait, plus ils étudient la musique, plus ils progressent dans les autres matières », ajoute le professeur Gouzouasis.

« Le fait d’apprendre à jouer d’un instrument et de faire partie d’un ensemble musical est très exigeant. Un étudiant doit apprendre à lire les notes, développer sa coordination oeil-main, développer son écoute, ses capacités à jouer avec les autres et développer sa discipline pour pratiquer son instrument. Toutes ces expériences d’apprentissage jouent un rôle dans l’amélioration des capacités cognitives des enfants et leur autonomie. »