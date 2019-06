WTA Eastbourne – Kirsten Flipkens battue en finale du double

Kirsten Flipkens et sa partenaire américaine Bethanie Mattek-Sands n’ont pas réussi à remporter le tournoi de tennis WTA International d’Eastbourne, épreuve sur gazon dotée de 584.080 euros. La paire belgo-américaine s’est inclinée en finale samedi face au duo taïwanais Hao-Ching Chan/Latisha Chan 2-6, 6-3, 10/6. La rencontre a duré 1 heure et 28 minutes. Flipkens, 33 ans, visait un sixième titre en double. Elle en a conquis trois avec la Suédoise Johanna Larsson (Séoul en 2016, Linz en 2018 et Majorque la semaine dernière), un avec la Slovaque Dominika Cibulkova (Rosmalen en 2017) et un avec Elise Mertens (Lugano l’an passé).

En simple, Flipkens (WTA 81) a été éliminée lundi au premier tour par la Danoise Caroline Wozniacki (WTA 14).

Le titre en simple à Eastbourne est revenu à la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 3), victorieuse en finale de l’Allemande Angelique Kerber (ATP 5), 6-1 et 6-4.

Flipkens va à présent rejoindre Wimbledon, où elle affrontera la Slovène Dalila Jakupovic (WTA 146) au premier tour. Le troisième tournoi du Grand Chelem de la saison débute lundi.

Source: Belga