World Triathlon Series – Jelle Geens devient le premier Belge à s’imposer dans la plus haute série mondiale

Jelle Geens a décroché son premier succès en World Triathlon Series, s’imposant lors de la 5e des 8 manches mondiales, samedi à Montréal, Canada. Le Limbourgeois de 26 ans a devancé au terme de la distance sprint (750 m natation, 20 km vélo et 5 km de course à pied) le triple champion du monde espagnol de la discipline Mario Mola et le Canadien Tyler Mislawchuk. Vainqueur pour la première fois de sa carrière d’une manche de Coupe du monde l’an dernier à Anvers, Geens a cette fois passé un niveau en s’imposant devant le gratin mondial et devenant le premier Belge à s’imposer en World Series, la F1 du triathlon mondial.

Un résultat qui conforte la qualification pour les prochains JO de Tokyo au membre des Belgian Hammers, le relais mixte belge médaillé de bronze au dernier Euro.

Chez les dames, la victoire est revenue à l’Américaine Katie Zaferes. Elle a devancé les Britanniques Georgia Taylor-Brown et Jessica Learmonth. Claire Michel a pris la 6e place.

Source: Belga