Wimbledon – Naomi Osaka soulagée de ne plus être N.1 mondiale

Naomi Osaka est libérée d’un poids après avoir récemment perdu sa première place mondiale au profit de l’Australienne Ashleigh Barty, a confié la Japonaise samedi, à deux jours du début de Wimbledon. « Mentalement, c’était beaucoup plus de stress et de pression que je n’aurais pu l’imaginer », a expliqué la joueuse âgée de 21 ans en conférence de presse.

« Je ne pense pas qu’il y avait quoi que ce soit qui aurait pu me préparer à cela, surtout que j’ai tendance à trop réfléchir. Donc oui, je pense que c’est mieux pour moi maintenant d’être, j’allais dire moins bien classée, (…) d’être N.2 ici », a continué Osaka, en quête de son troisième tournoi du Grand Chelem.

« Je n’ai pas besoin de penser à défendre le classement ou quoi que ce soit d’autre », a-t-elle apprécié.

« Il n’y a pas forcément plus de problèmes (à être N.1), mais je réfléchis trop », a-t-elle ajouté.

Barty entamera Wimbledon avec la première place mondiale après avoir remporté le tournoi de Birmingham dimanche dernier.

Source: Belga