Vague de chaleur – Onze maisons et 557 hectares détruits par des incendies dans le sud de la France

Touché vendredi par une vague de chaleur sans précédent, le département français du Gard (sud) a été frappé au cours de cette journée de vigilance rouge à la canicule par une soixantaine d’incendies qui ont brûlé 557 hectares et 11 maisons, selon les pompiers. Les feux, dont 31 se sont déclarés simultanément, portés par des vents chauds et la sécheresse extrême de la végétation, ont mobilisé 550 sapeurs-pompiers et 180 véhicules de secours qui ont travaillé toute la nuit, marquée par des températures tournant autour de 30 degrés. Vendredi après-midi dans le Gard, le thermomètre a grimpé jusqu’à près de 46 dégrés.

Les feux qui ont notamment touché la région de Saint-Gilles, en Camargue, sont désormais fixés, annoncent les pompiers du Gard samedi matin, qui ajoutent au bilan la destruction de quatre hangars et quatre mobil-homes.

« Malgré ces dégâts, l’engagement massif des sapeurs-pompiers gardois, assistés par leurs collègues des départements voisins, a permis de préserver des centaines de vies humaines et d’habitations », soulignent les pompiers, qui indiquent qu’un blessé léger, parmi la population, a été pris en charge vendredi et que 11 pompiers sont blessés légèrement.

Les soldats du feu doivent désormais noyer totalement ces différents foyers et mènent une surveillance active, et une analyse du risque permanente car les conditions météorologiques restent défavorables.

Les sapeurs-pompiers du Gard rappellent à la population que le risque feu de forêt reste prégnant sur l’ensemble du département et appellent à la plus grande vigilance.

Dans le Vaucluse voisin, à hauteur de Sorgues, plusieurs véhicules ont été détruits par un incendie qui a aussi touché quatre maisons près de l’A7. Les feux ont nécessité la coupure des autoroutes A7 entre Orange et Avignon rétablie en soirée.

source: Belga