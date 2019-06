Ladies European Tour – Detry et Colsaerts luttent pour les places d’honneur en Andalousie

Thomas Detry et Nicolas Colsaerts se partagent la quatrième place du Masters d’Andalousie de golf, tournoi du Tour européen, après un troisième tour bouclé respectivement en 68 et 70 coups, samedi, à Sotogrande. Detry, 26 ans, a réussi un excellent troisième tour en 68 coups, trois sous le par, l’un des meilleurs résultats du jour. Après un birdie au trou N.2, le Bruxellois a subi un double bogey puis un bogey. Detry a renversé la situation grâce à trois birdies et à un eagle, ce qui donne une carte de trois sous le par et un gain de 22 places au classement.

Colsaerts, qui avait réussi un deuxième tour en 67 coups, a réussi cinq birdies mais a dû inscrire aussi quatre bogeys sur sa carte. Son tour en un sous le par lui permet de grimper de la onzième à la quatrième place.

Le duo compte sept coups de plus que Christaan Bezuidenhout, toujours en tête. Le Sud-Africain, 25 ans, possède un avantage de cinq coups sur l’Espagnol Jon Rahm et le Japonais Hideto Tanihara.

. Classement après le 3e tour

1. Christiaan Bezuidenhout (AfS) 203=66-68-69 -10

2. Jon Rahm (Esp) 208=69-72-67

. Hideto Tanihara (Jap) 208=70-70-68

4. Thomas Detry (BEL) 210=74-68-68

. Nicolas Colsaerts (BEL) 210=73-67-70

6. Thomas Bjørn (Dan) 211=71-73-67

. Eduardo De La Riva (Esp) 211=71-71-69

. Victor Dubuisson (Fra) 211=69-73-69

. Steven Brown (Ang) 211=70-72-69

. Pablo Larrazábal (Esp) 211=68-72-71

. Matthieu Pavon (Fra) 211=67-73-71

. Gaganjeet Bhullar (Ind) 211=68-71-72

. Adri Arnaus (Esp) 211=68-70-73

. Sergio Garcia (Esp) 211=66-72-73

Source: Belga