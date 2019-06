Jupiler Pro League – Ostende obtient le prêt d’un milieu croate de la part de Manchester City

Le KV Ostende a obtenu le prêt du milieu de terrain croate Ante Palaversa pour la saison prochaine. Le joueur de 19 ans arrive en provenance de Manchester City et partira en stage avec les Côtiers dès dimanche. Palaversa a débuté sa carrière à 18 ans dans les rangs de l’Hajduk Split, son club formateur en Croatie. Séduisant lors de ses premières rencontres en équipe première, il a attiré les regards de plusieurs clubs européens dont Manchester City qui s’est attaché ses services en janvier 2019 mais l’a laissé en prêt à l’Hajduk Split.

« L’Hajduk Spit voulait le louer encore un an mais pour son évolution, Manhcester City a choisi la compétition belge dont le niveau est plus relevé par rapport au championnat croate », a expliqué le directeur sportif d’Ostende Guy Ghysel. « La signature va se passer dans les prochains jours mais le joueur a déjà visité la Versluys Arena et partira en stage avec l’équipe aux Pays-Bas dimanche. »

« Je suis convaincu que j’ai fait le bon choix », a réagi Palaversa.

Source: Belga