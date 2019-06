Jeux Européens – Gilke Croket 16e de l’omnium

Gilke Croket a terminé à la 16e place de l’omnium aux Jeux Européens de Minsk. Samedi sur le vélodrome de la Minsk Arena, la Belge a marqué 28 points contre 150 à la Néerlandaise Kirsten Wild, lauréate de sa seconde médaille d’or dans la capitale biélorusse. La Belge de 26 ans a débuté sa compétition en terminant à la 17e et dernière place du scratch, remporté par la Néerlandaise Kirsten Wild, médaillée d’or de l’épreuve individuelle la veille.

Dans la course tempo, deuxième des quatre étapes de la journée, Croket n’a pas glané le moindre point, à l’instar de trois autres concurrentes. Avec 25 unités au compteur, Wild a une nouvelle fois fait main basse sur la victoire.

Gilke Croket a débuté sa session du soir par une 15e place sur la course par élimination, qui voit la dernière après chaque tour contrainte à quitter la course. La Néerlandaise Wild, monument du cyclisme sur piste, s’est une nouvelle fois imposée.

Dans l’ultime course, celle aux points, Croket a terminé 16e et dernière, la Polonaise Kataryzyna Pawlowska ne prenant pas le départ. Sous les applaudissement du public local, Tatsiana Sharakova s’est imposée mais n’est pas parvenue à se hisser sur le podium final.

Jamais inquiétée, Kirsten Wild a ponctué l’épreuve avec 150 points, devançant la Russe Evgeniia Augustinas (123) et l’Italienne Elisa Balsamo (120).

