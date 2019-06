Jeux Européens – De Pauw après la 4e place dans la Madison: ‘ »Forcément dommage mais positif pour le futur »

Moreno De Pauw, avec toute son expérience, a servi de guide au jeune et talentueux Fabio Van den Bossche, 18 ans à peine, lors de la Madison, samedi soir aux Jeux Européens sur le vélodrome de la Minsk Arena. « C’est un peu dommage parce que quand tu finis quatrième, tu peux très bien monter sur le podium », a résumé De Pauw, médaillé de bronze de l’exercice lors des Mondiaux 2017 avec son partenaire habituel Kenny De Ketele. « La course a été très bizarre, avec un tempo assez lent et beaucoup de ralentissements. On avait opté pour de grands braquets afin de performer dans les sprints. Mais quand il fallait démarrer, le grand braquet a été un petit désavantage », a analysé De Pauw.

Pistard expérimenté, Moreno De Pauw a tenu à féliciter son jeune coéquipier. « Il ne faut pas oublier qu’il n’a que 18 ans. Je pense que cette 4e place est de bon augure pour le futur. De mon côté, j’ai eu de bonnes sensations, c’est positif pour le moral. Le coach était content. »

Pour Fabio Van den Bossche, qui a avoué ne pas avoir eu de bonnes jambes, ce rendez-vous constitue une bonne répétition générale avant le championnat d’Europe espoirs et juniors qui auront lieu, dans deux semaines, à Gand (9-14 juillet). « Dimanche, il a encore l’omnium très tôt. On verra s’il aura récupéré », a ponctué Moreno De Pauw.

Source: Belga