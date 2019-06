Hockey Pro League – Les Pays-Bas battent l’Australie en finale et décrochent le 1er trophée féminin

Les Pays-Bas ont soulevé le tout premier trophée de la Hockey Pro League chez les dames, samedi au Wagener Stadion d’Amstelveen. En finale devant leur public, les championnes du monde et N.1 mondiales ont battu l’Australie (FIH-3) par 4-3 aux shoot-outs, après que les deux équipes ont partagé 2-2 (mi-temps: 1-1) au terme du temps réglementaire. Les Néerlandaises ont été menées au score après un penalty corner transformé par Mariah Williams (19e) mais ont rapidement réagi en égalisant via Marijn Veen cinq minutes plus tard (24e). Les joueuses d’Alyson Annan ont ensuite connu des difficultés. Un but leur était refusé par l’arbitrage vidéo en début de dernier quart-temps, mais Kelly Jonker surgissait peu après sur un assist de sa capitaine Eva de Goede. Cette avance était toutefois annulée en toute fin de match sur un penalty stroke de Kaittlin Nobbs (58e), laissant la décision se faire aux shoot-outs. En inscrivant 4 buts sur 5, les Néerlandaises ont ainsi assuré leur titre dans cette première édition de la compétition internationale rassemblant neuf pays.

Plus tôt dans la journée, l’Allemagne de l’ancien Red Lion Xavier Reckinger (FIH 5) avait pris la troisième place en venant à bout de l’Argentine (FIH 4) à l’issue des shoot-outs (3-1). Le temps règlementaire s’était achevé sur le score de un but partout.

La Belgique (FIH 13) a terminé cinquième de la saison régulière avec 6 victoires, 2 partages et 8 défaites.

