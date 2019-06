CAN 2019 – Match nul entre le Cameroun et le Ghana

Le Cameroun et le Ghana se sont quittés sur un match nul 0-0 samedi soir à Ismaïlia, en Égypte, lors de la 2e journée du groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations. Suspendu lors du premier match, le défenseur du Standard Collins Fai a récupéré une place dans le onze de base camerounais. Aligné au poste d’arrière latéral droit, il a disputé toute la rencontre. Le gardien d’Ostende Fabrice Ondoa est resté sur le banc tout comme le Ghanée Joseph Aidoo (Genk).

Il s’agit du deuxième partage consécutif pour le Ghana qui compte donc deux points et est deuxième tandis que le Cameroun est en tête avec 4 unités. Le Bénin (1 pt) et la Guinée-Bissau (0 pt) s’affrontent à 22h et peuvent réaliser une bonne opération en vue de l’obtention d’un ticket pour les huitièmes de finale.

Mardi, les deux derniers matches du groupe F opposent le Cameroun au Bénin et le Ghana à la Guinée-Bissau.

Source: Belga