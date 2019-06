Tips & Trends : Un été zen

Nous vous en parlions dans les pages ‘feelgood’ du journal de ce jeudi 27 juin: l’été est l’occasion de se recentrer sur soi et ses priorités. Mais c’est aussi (surtout ?) l’occasion d’adopter une réelle attitude zen, de profiter, de flâner, de s’émerveiller,… Alors pour ce dernier tips de la saison, il n’y a qu’un seul mot d’ordre : adoptez la zen attitude !

Plus facile à dire qu’à faire, me direz-vous? Ce n’est pas parce que nous sommes en congé que nous n’avons rien à faire, n’est-ce pas ?! Pourtant, quand on y réfléchit bien, s’il y a bien une période propice à la cool attitude, ce sont les vacances !

Bien sûr, l’idée ici n’est pas de faire de la procrastination mais de déterminer des objectifs réalisables (pas une centaine, évidemment !) et de les répartir en alternant obligations et repos.

Des pauses et du repos

Pour que vous ne soyez pas encore plus crevé à la fin de vos vacances qu’à leur début et pour être sûr que vous vous êtes octroyé de véritables moments de détente, plusieurs options s’offrent à vous.

Soit vous êtes persuadé qu’il est possible de vous auto-gérer, et vous pouvez donc prévoir des moments de ‘vraie’ pause dans votre journée de dur labeur pour, par exemple, aller promener dans le bois voisin. Soit vous savez à l’avance que jamais vous ne vous arrêterez pour profiter quotidiennement d’une pause zen, alors vous devez impérativement prévoir une phase de quelques jours de travail suivie par une vraie période de ‘vacances’ durant laquelle vous vous éloignez de votre maison et de vos obligations. Pour cela, pas besoin de dépenser des milliers d’euros. Une tente plantée dans les Ardennes, par exemple, fera très bien l’affaire.

Et durant vos congés, on ne vous le dira jamais assez : déconnectez-vous du travail. Ça aussi, c’est plus facile à dire qu’à faire… Mais vous accorder des moments de déconnexion totale vous rendra encore plus pro-actif et efficace à votre retour ! Et n’est-ce pas, en réalité, ce que l’on attend de vous ?

Bonnes vacances !