Super Mario Maker 2 : Une suite au contenu riche et généreux

Près de quatre ans après un épisode remarqué sur Wii U, Super Mario Maker est de retour sur Switch. Cette suite au contenu généreux repose sur trois piliers : le jeu, la création et le partage.

En 2015, Nintendo avait fêté les 30 ans de Super Mario de belle manière avec Super Mario Maker, un jeu qui permettait à tout le monde de créer ses propres niveaux du jeu et de les partager aux joueurs du monde entier. Quatre ans plus tard, Super Mario Maker 2 débarque sur Switch. Alors qu’on pouvait craindre un simple portage, il s’agit bel et bien d’une suite qui reprend le concept du premier épisode tout en le peaufinant et en l’améliorant. Le résultat est un jeu toujours plus fun et étonnant, et au contenu encore plus riche et généreux.

Créer

Le concept reste le même : chaque joueur peut créer ses propres niveaux inspirés des styles d’épisodes cultes de la saga : Super Mario Bros. (1985), Super Mario Bros. 3 (1988), Super Mario World (1990) et New Super Mario Bros. U (2012). En guise de nouveauté, cette suite accueille également l’univers de Super Mario 3D World, sorti sur Wii U en 2013, et permet ainsi de créer des niveaux avec Mario Chat capable de grimper sur les murs ou d’insérer la voiture de Koopa.

De manière plus générale, Super Mario Maker 2 met à la disposition des joueurs une multitude de nouveaux éléments de stages, d’outils et de fonctionnalités. Une chose est sûre : si vous avez aimé Super Mario Maker, vous allez adorer Super Mario Maker 2. Les possibilités en termes de création sont riches et nombreuses. Tout le processus de création se fait du bout des doigts (ou même avec un stylet proposé par Nintendo) lorsqu’on joue en mode portable, avec la console entre les mains. Lorsque la Switch est en mode TV, tous les contrôles se font via les Joycons et force est de constater que c’est nettement plus compliqué et moins intuitif. Pour jouer à Super Mario Maker 2, on vous conseille donc le mode portable.

Enfin, si tout est fait pour rendre le processus de création le plus simple et le plus intuitif possible, ne vous attendez pas à devenir un maître bâtisseur au bout de dix minutes. Il y a de nombreuses subtilités à apprendre et à maîtriser pour créer des niveaux de folie. Heureusement, vous pourrez toujours compter sur Dojo de Yamamura, un pigeon qui vous donne des leçons de création. Au total, il y en a 45, réparties en trois niveaux : Débutant, intermédiaire et avancé.

Partager

Une fois que votre niveau est créé, vous avez la possibilité de le partager avec les autres joueurs. Cela reste la grande force de Super Mario Maker 2. Même si vous ne vous sentez pas l’âme d’un créateur, vous pouvez tester et télécharger les niveaux créés par la communauté. Le niveau des créations est tout simplement incroyable. Il suffit d’être connecté à Internet, d’aller dans le mode «Stages du monde» pour accéder aux niveaux les plus prometteurs, les plus populaires ou les plus récents mis en ligne dans les autres joueurs. Chaque niveau dispose de sa difficulté, de son taux de réussite par les autres joueurs et de celui qui dispose du meilleur temps pour en venir à bout.

Grâce à ses niveaux créés par les autres joueurs (et téléchargeables pour y jouer offline), Super Mario Maker 2 dispose d’une durée de vie infinie. Néanmoins, contrairement à la version Wii U, pour télécharger et partager des niveaux ou pour jouer en ligne, il est nécessaire de disposer de l’abonnement Nintendo Switch Online, vendu 19,99 € par an.

Jouer

Ce n’est pas tout. Contrairement à son prédécesseur, Super Mario Maker 2 dispose aussi d’une mode Histoire. Le principe? Il faut reconstruire le château de la princesse Peach. Le contremaître et les ouvriers Toad vous aideront dans cette tâche mais pour cela, ils ont besoin de pièces d’or. À vous de remporter les stages originaux créés par les équipes de Nintendo (et il y en a plus de 100!) pour reconstruire peu à peu le château.

Super Mario Maker 2 est également jouable à plusieurs. Il est ainsi possible de jouer jusqu’à quatre, en local ou en ligne, en coopération ou en versus, à tous les niveaux du jeu.

De la suite dans les idées

Nintendo avait déjà frappé un grand coup avec Super Mario Maker. Quatre ans plus tard, l’éditeur va encore plus loin avec une recette améliorée. Super Mario Maker 2 est un bijou de créativité. C’est une véritable déclaration d’amour au jeu de plateforme et à tous les épisodes de Super Mario. Le contenu est généreux, fun et varié, et les possibilités sont quasi infinies. Que vous ayez l’âme d’un bâtisseur ou que vous soyez plutôt un joueur solitaire, que vous ayez 12 ans ou que vous ayez grandi avec les premiers Mario à la fin des années 1980, Super Mario Maker 2 saura plaire à tous les joueurs. Dommage qu’un abonnement Switch Online soit nécessaire pour profiter de toutes les fonctionnalités du jeu.