Comment bien dormir à deux ?

Entre les ronflements, le manque de place dans le lit et les horaires décalés, dormir à deux peut représenter un véritable défi. Heureusement, il existe quelques astuces pour retransformer le moment du coucher en moment de repos.

1. Choisir un lit adapté

C’est probablement la première étape à laquelle il faut penser lorsque l’on dort à deux? Le lit est-il adapté pour que deux personnes dorment dessus? Le type de matelas convient-il au couple? Il s’agit ici d’un élément essentiel car une personne se retourne en moyenne 40 fois par nuit. Généralement, on conseille de changer le matelas tous les dix ans pour éviter qu’il ne se déforme de trop. L’Institut français du sommeil et de la vigilance, dont le but est de «sensibiliser, informer et éduquer sur le sommeil», conseille de son côté «une literie de 160 x 200 cm voire 180 X 200 cm, si on a suffisamment de place». Et si cela ne suffit pas, pourquoi ne pas opter pour des lits/matelas séparés? «Si l’un des deux dormeurs a le sommeil agité ou s’il y a un écart de poids important entre les deux partenaires, mieux vaut préférer deux couchages indépendants», note l’Institut.

2. Avoir deux couettes

Vous vous réveillez en plein milieu de la nuit, transi de froid, sans couette pour vous protéger. Sans surprise, elle se trouve entièrement chez votre partenaire. Pour lutter contre ce problème, optez pour deux couettes plus ou moins chaudes que vous n’aurez pas à vous partager. Cela vous évitera tous ces efforts dans le noir pour essayer de récupérer un peu de tissu.

3.Lutter contre les ronflements

Les ronflements peuvent être un véritable calvaire lorsque l’on dort à deux. Une fois lancés, ils sont souvent impossibles à arrêter. Pour les éviter, limitez notamment la consommation d’alcool et de tabac avant d’aller dormir. Et si cela ne fonctionne pas, n’hésitez pas à utiliser des bouchons d’oreille. S’ils demandent généralement une (petite) période d’adaptation, ils vous permettront surtout de dormir en toute sérénité.

4. Choisir son côté

Dormir à deux, c’est aussi savoir choisir le côté duquel on se sent le mieux. Certains préfèrent être près de la porte, d’autres souhaitent absolument être du côté droit… Une fois le choix effectué, n’hésitez pas à aménager votre espace et votre table de nuit pour que vous vous sentiez le plus à l’aise possible.

5. Bannir les écrans

«57% des Français de 18 à 55 ans ont une télévision dans leur chambre et 60% des 25-35 ans ont plus de trois équipements électroniques dans leur chambre», affirme l’Institut français du sommeil et de la vigilance. Or, pour bien dormir, il faut également savoir se détacher des écrans. Généralement, il est conseillé de les éviter une heure avant d’aller dormir. Profitez de cette période pour faire des activités de couple ou pour créer des petits rituels du soir qui vous aideront à vous endormir plus facilement.

6. S’adapter à l’autre

L’un est un couche-tôt alors que l’autre est plutôt couche-tard? Pour bien dormir, il est important d’identifier son propre rythme ainsi que celui de son partenaire tout en tenant compte de ses obligations familiales et professionnelles. Toutes ces données forment une équation qui peut être impossible de résoudre. Il est cependant essentiel de trouver un compromis pour respecter le rythme de sommeil de chacun.

7. Trouver sa position idéale

Trouver une position qui contente les deux personnes est également une des clés pour bien dormir. Pour vous aider à trouver une position idéale, le site Infoliterie a publié un «Kama du sommeil», qui reprend les positions les plus efficaces pour s’endormir à deux. Le sprinter, le torero ou encore le kangourou, partez à la découverte de ces positions illustrées par de petites vidéos.(cd)