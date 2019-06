Sunweb peut compter sur Wilco Kelderman, rétabli, et Michael Matthews

Le coureur néerlandais Wilco Kelderman, 28 ans, tombé fin mars au Tour de Catalogne, avec notamment pour dommage une fracture de la clavicule gauche, qui avait dû renoncer à soutenir son compatriote et chef de file de l’équipe Sunweb Tom Dumoulin au Giro, où lui aussi est tombé, figure dans l’équipe allemande sélectionnée pour le 106e Tour de France. Il est en effet sorti en bonne condition du Tour de Suisse (29e). Dumoulin absent à la Grand Place de Bruxelles, le sprinter australien Michael Matthews devient du coup le numéro un de la formation Sunweb, dont il n’est pas pour autant le seul atout. Outre Kelderman, quatrième de la Vuelta 2017, le jeune Allemand Lennard Kämna, 23 ans, dont ce sera la première Grande Boucle, a lui aussi gagné sa sélection au Tour de Suisse (17e).

Matthews, lauréat du maillot vert du classement par points (et vainqueur de deux étapes) en 2017, pourra compter dans les sprints sur son capitaine Nikias Arndt, et sur Cees Bol. Ce dernier, également débutant, est au besoin capable de lui même jouer la victoire dans la dernière ligne droite. Il a d’ailleurs gagné une étape du Tour de Norvège, une étape du Tour de Californie devant Peter Sagan, et Nokere Koerse, cette saison.

« On a déjà réalisé de bons Tours avec des victoires d’étapes à la clé sans Tom (Dumoulin, ndlr) », a déclaré plein de confiance le directeur sportif de Sunweb Aike Visbeek. « Et on est très fiers d’aligner des jeunes talents comme Bol et l’ancien champion du monde junior Kämna (22 ans) ».

Le Danois Soeren Kragh Andersen, vainqueur de Paris-Tours l’automne dernier, et l’Américain Chad Haga, qui n’a plus couru depuis sa victoire le 2 juin dans la dernière étape contre-la-montre du Giro, sont également repris.

