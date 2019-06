Nygren a choisi Genk pour les possibilités de progresser: « Le club parfait pour moi »

Outre Theo Bongonda, le Racing Genk a également présenté vendredi le jeune Suédois Benjamin Nygren, 17 ans. Le milieu offensif correspond à la politique de Genk de recruter des jeunes avec l’espoir de réaliser une belle plus-value à l’avenir. « J’ai choisi ce club car je suis convaincu que je peux devenir un meilleur joueur ici », a expliqué Nygren.

« Je pouvais choisir plusieurs clubs. Mais j’ai opté pour Genk. Je pense que ce club me convient parfaitement. Genk a une tradition de football offensif avec des jeunes joueurs. Les jeunes peuvent progresser ici et devenir de meilleurs joueurs. C’est aussi mon objectif. J’ai parlé en Suède avec mon ex-coéquipier Robin Söder (qui a joué à Lokeren en 2017-2018, ndlr). Il m’a raconté beaucoup de choses sur le niveau de difficulté du championnat belge. Tu as quelques clubs du top, mais les plus petites équipes sont également fortes. Genk a été la meilleure équipe la saison passée, avec un beau football en prime. Cela m’a convaincu. »

Nygren se décrit comme « un bon finisseur », qui peut « bien lire le jeu » et est « fort de la tête ». « Je suis également polyvalent », a ajouté le jeune joueur.

Source: Belga