Mondial féminin – Les Etats-Unis éliminent la France et vont en demi-finales

Les Etats-Unis ont rejoint le dernier carré du Mondial féminin de football en battant 2-1 la France, pays-hôte du tournoi, en quarts de finale vendredi soir au Parc des Princes de Paris. Megan Rapinoe a ouvert le score après cinq minutes, et s’est offert un doublé à la 65e minute. Wendie Renard relançait la rencontre en réduisant l’écart à la 81e, mais les Bleues ne parvinrent pas à recoller au score.

Les Américaines, N.1 au classement Fifa, triples championnes du monde (1991, 1999 et 2015) et quadruples championnes olympiques (1996, 2004, 2008, 2012), affronteront en demi-finales l’Angleterre, qui a éliminé la Norvège jeudi.

Les deux derniers quarts de finale auront lieu samedi. Ils opposeront l’Italie aux Pays-Bas à Valenciennes (15h00) et l’Allemagne à la Suède à Rennes (18h30).

La finale aura lieu le 7 juillet à Lyon.

Source: Belga