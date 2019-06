Kirsten Flipkens en finale du double à Eastbourne

Kirsten Flipkens et sa partenaire américaine Bethanie Mattek-Sands se sont qualifiées pour la finale du tournoi de tennis WTA Premier de Eastbourne, épreuve sur gazon dotée de 684.080 euros. Le duo belgo américain a battu la paire roumaine Simona Halep/Raluca Olaru 6-7 (4/7), 6-2, 10/8 après 1 heure et 38 minutes, vendredi, en demi-finales. Flipkens et Mattek-Sands doivent encore attendre pour connaître leurs adversaires en finale. Dans la deuxième demi-finale, la paire de Taïwan Hao-Ching Chan/Latisha Chan affrontera les gagnantes du dernier quart de finale, programmé vendredi entre Mihaela Buzarnescu/Anna-Lena Friedsam et Aryna Sabalenka/Dayana Yastremska.

Flipkens visera un sixième titre en double. Elle en a conquis trois avec la Suédoise Johanna Larsson (Séoul en 2016, Linz en 2018 et Majorque cette année), un avec la Slovaque Dominika Cibulkova (Rosmalen en 2017) et un avec Elise Mertens (Lugano l’an passé).

Source: Belga