Jeux Européens – Gerben Thijssen 8e de la course aux points

Gerben Thijssen a ponctué la course aux points des Jeux Européens de Minsk à la 8e place, vendredi dans la capitale biélorusse. Le pistard belge a terminé avec 8 points au compteur, contre 45 au vainqueur grec Christos Volikakis. Très régulier en marquant des points lors de douze sprints, Volikakis a devancé le Néerlandais Jan Van Schip (38 pts) et le Russe Dmitrii Mukhomediarov (25 pts), seul engagé parvenu à prendre un tour sur le peloton. C’est la deuxième médaille d’or pour le Grec de 31 ans à Minsk après l’or décroché en scratch jeudi. Samedi, il disputera encore la Madison.

Thijssen, 21 ans, a pris deux points dans les sprints 1 et 4 avant de glaner quatre unités lors du sprint final lors duquel les points comptent double.

La course aux points se dispute sur 40 kilomètres, soit 160 tours. Seize sprints, soit un tous les dix tours, viennent émailler la course et permettent aux quatre premiers d’engranger 5, 3, 2 ou 1 points en fonction de leur place. Si un concurrent parvient à prendre un tour au reste du peloton, il gagne 20 points d’un coup. A contrario, si un coureur perd un tour sur le peloton principal, il en perd 20.

