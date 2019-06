Jens Debusschere sélectionné par Katusha-Alpecin, qui mise sur Ilnur Zakarin pour le Tour de France

Jens Debusschere, 29 ans, fait partie des huit coureurs sélectionnés parmi l’équipe Katusha Alpecin qui sera au départ du 106e Tour de France, le samedi 6 juillet à Bruxelles. Ce sera la troisième participation du Belge à la Grande Boucle. Il était en effet déjà présent en 2015 (145e) et 2016 (abandon sur chute dans la 14e étape) pour le compte de Lotto-Soudal. Le leader de l’équipe est le Russe Ilnur Zakarin, 29 ans, vainqueur de la 13e étape du Tour d’Italie Pignerol – Ceresole Reale le 24 mai, mais seulement dixième au classement général final, qui a une revanche à prendre sur ce plan. Il était neuvième l’an dernier, et avait gagné la dix-septième étape (en Suisse) en 2016.

Après le départ de Marcel Kittel, le sprinter de l’équipe est son compatriote allemand Rick Zabel (25 ans).

La formation suisse du WorldTour, qui compte notamment en ses rangs Alex Dowsett et Nils Politt, dont la fille va naître pendant la course, devrait être redoutable dans le contre-la-montre par équipes du dimanche 7 juillet entre le Palais Royal et l’Atomium.

La composition de l’équipe Katusha – Alpecin:

Jens Debusschere (BEL), Alex Dowsett (Ang), José Gonçalves (Por), Marco Haller (Aut), Nils Politt (All), Rick Zabel (All), Mads Würtz Schmidt (Dan) et Ilnur Zakarin (Rus).

Directeurs sportifs: José Azevedo (Por), Dirk Demol (BEL) et Xavier Florencio (Esp)

Source: Belga