Hockey Pro League – Les Red Lions défient les Pays-Bas pour une place en finale

Les Red Lions tenteront de se qualifier vendredi, au Wagener Stadion d’Amstelveen, pour la finale de la première édition de la Hockey Pro League. Les Belges, champions du monde et N.1 mondiaux, deuxièmes derrière l’Australie au terme de la phase régulière, auront face à eux les Pays-Bas, troisièmes tant au classement mondial qu’à la fin de la saison régulière. Depuis trois ans, les deux équipes n’arrêtent plus de se croiser dans le dernier carré des tournois majeurs: demi-finales Jeux Olympiques 2016 (victoire 3-1 des Red Lions); finale de l’Euro (victoire 4-2 des Oranje) et finale du Mondial 2018 (victoire des Red Lions aux shoot-outs).

Durant la phase régulière, l’attaque belge s’est montrée la plus prolifique de toutes, avec 52 buts inscrits et notamment un 0-8 infligé à l’Allemagne mi-juin à Krefeld, ainsi que la plus offensive (367 entrées de cercle). Les Pays-Bas peuvent eux s’appuyer sur une dernière ligne efficace, signant les meilleures statistiques des ‘Saves’ (67).

Les Néerlandais sont les seuls adversaires devant qui la Belgique s’est inclinée à deux reprises lors du 1er tour de cette nouvelle compétition (0-4 et 4-3).

Le vainqueur sera opposé dimanche en finale (17h00) soit à l’Australie (FIH-2) soit à la Grande-Bretagne (FIH-7), qui joueront la première demi-finale vendredi dès 17h15. La petite finale aura lieu avant la finale, à 14h30.

