Francesco Patera conserve son titre de champion d’Europe des poids légers

Notre compatriote Francesco Patera, 26 ans, qui remettait en jeu son titre de champion d’Europe EBU des poids légers (-61,237 kg), vendredi soir à l’Allianz Cloud de Milan, l’a conservé. Il a en effet battu par k.o technique, son challenger nord-irlandais Paul Hyland Jr, arrêté au 6e round par l’arbitre français Jean Robert Laine, et dont c’est seulement la deuxième défaite en 22 combats.

Patera a lui remporté sa 22e victoire, pour trois défaites.

Il avait (re)conquis son titre le 13 octobre 2018 à Newcastle, en allant battre de justesse aux points le Britannique Lewis Ritson.

Ce duel avait même été promu « combat de l’année » par la fédération europénne.

Il l’avait ensuite défendu avec succès, aux points, face au Français Marvin Petit, le 16 février dernier au Hall de la Préalle à Herstal (Liège).

Limbourgeois (Genk) d’origine italienne, Francesco Patera, classé numéro dix mondial par la WBC, était favori du combat de vendredi à Milan.

« C’est la première fois que je vais boxer en Italie, et je m’y sentirai un peu comme chez moi », avait-il dit en évoquant cette défense de son titre.

« Ce sera vraiment un combat très spécial. Mon père, ma soeur et mes amis et supporters liégeois seront là, ainsi que mon frère Biaggio, dans mon coin »…

Source: Belga